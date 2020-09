Valsts kontrole: Covid-19 krīzes pabalsti reliģiskajām organizācijām izmaksāti atbilstoši mērķim

Revīzijā norādīts, ka pulcēšanās ierobežojumi ārkārtējās situācijas laikā negatīvi ietekmēja arī baznīcu finansiālo stāvokli, jo galvenais reliģisko savienību ienākumu avots ir dievnamu apmeklētāju klātienē veiktie ziedojumi. No šiem līdzekļiem tiek maksāts atalgojums baznīcu garīgajam un kalpojošajam personālam.

Reliģiskās organizācijas un to iestādes nevarēja pieteikties un pretendēt uz dīkstāves pabalstiem, jo arī ārkārtējās situācijas apstākļos garīgais un kalpojošais personāls turpināja pildīt savus pienākumus. Situācijas risināšanai reliģiskās organizācijas vērsās TM, kura izstrādāja priekšlikumu finanšu līdzekļu piešķiršanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem

Pabalsta apmērs 300 eiro mēnesī tika noteikts, vērtējot jau esošo pieredzi valstij izmaksājot dīkstāves pabalstus, kā arī ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, ka 86% no darba ņēmējiem, kuri saņēma dīkstāves pabalstu, izmaksātā pabalsta apmērs nepārsniedza

Pēc Valsts kontroles sniegtās informācijas, TM ar sešām baznīcām noslēdza līgumus un krīzes pabalstu izmaksai pārskaitīja no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" papildu piešķirto finansējumu kopumā 232 800 eiro apmērā.

Kopumā baznīcas krīzes pabalstu izmaksāja tikai 135 personām sākotnēji plānoto 394 personu vietā un 69 077 eiro apmērā jeb 29% no TM pārskaitītā finansējuma. Revīzijas iestādē norādīja, ka tas ir skaidrojams ar to, ka baznīcām, vērtējot krīzes pabalsta izmaksas nosacījumus un kritērijus, nepiepildījās sākotnējās prognozes par reliģisko organizāciju ieņēmumu samazinājumu 30% apmērā, kas bija viens no TM izvirzītajiem kritērijiem krīzes pabalsta izmaksai.