Mikroagresija un trauslā sievišķība

“Viens no kolēģiem teica: «Paldies, meitenes, uz redzi!» Tā ir mikroagresija. Esmu zinātņu doktore, vadu projektu, saukt mani par meiteni nozīmē atņemt jebkādu autoritāti manis teiktajam; teikt, ka esmu nepieaugusi, nesvarīga, manam viedoklim nav nozīmes.”

Ja visur cenšamies saskatīt “mikroagresiju”, domāju, ka nemaz nav pārāk vienkārši no kolēģēm atvadīties korekti. “Paldies, meitenes un mākslas zinātņu doktore, projektu vadītāja Alise Tifentāle, uz redzi”? Šī būtu mikroagresija pret kolēģēm, kuras nav zinātņu doktores un nevada projektus. “Paldies, dāmas, uz redzi”? Nez vai, “dāma” tomēr paģēr piederību dižciltīgām vai vismaz turīgām aprindām, šo varētu pārprast un uzvert kā ņirgāšanos par kādas finansiālo stāvokli.

“Paldies, kolēģes, uz redzi”? Nē, kāds no vīriešu kārtas kolēģiem varētu uztvert šo kā mājienu par savu seksuālo orientāciju, tas ir nepieņemami.

“Paldies, sievietes, uz redzi”? Arī nē, šis būtu praktiski tas pats, kas pateikt, ka kolēģu vieta patiesībā ir virtuvē un vienīgā jēga no viņām ir vien bērnu dzemdēšana, šī jau būtu makroagresija. Vecāka gadagājuma sievietes mēdz saukt par vecenēm. “Paldies, vecenes, uz redzi”? Nē, tas neskan pietiekami neagresīvi. “Čau, bābas”? Diez vai.

Un tad vēl visas tās reizes, kad kāds no draugiem manu vārdu pateicis deminutīvā. Saprotams, ka tā bijusi mērķtiecīga mikroagresija, saucot mani pazeminājuma formā, lai noniecinātu jebko, ko esmu sasniedzis un izrādītu savu dominanci pār mani. Mākslas zinātņu doktore un projektu vadītāja, kas nav meitene, beidzot atvērusi manas acis –

man nemaz nav īstu draugu, visapkārt ir vieni vienīgi skauģi, nelabvēļi un agresori. Izrādās, ka dzīve ir ciešanu pilna un iepriekš par to pat nenojautu.

Man šķiet, ka vajadzētu valstitkā līmenī risināt jautājumu – ko iesākt ar to cilvēku vārdiem, kuri vienmēr ir deminutīvā. Piemēram – Skaidrīte. Sanāk, ka nosaucot Skaidrītes vārdā, nekādi nevaram izvairīties no mikroagresijas. Būtu labi no šiem vārdiem izskaust deminutīvus. Piemēram, Skaidrīte -> Skaidra, Jautrīte -> Jautra, Mudīte -> Mude.