Vārdi kā tādi pelmeņi

Jostes trešais studijas ieraksts "Šākātā" ir ieskaņots latviski, turklāt dziesmu vārdus mūziķei nav bijis jāmeklē dzejas klasiķu grāmatās, kā grēko vai, jāsaka skarbāk, - slinko daudzi; Alise dzied par pašas fiksētiem mirkļiem, sajūtām, par vientulību, mīlestību un pavisam sadzīviskām lietām. "Centos fokusēties uz to, ka svarīgākais šajā procesā ir tieši mirkļa fiksācija. Un, ja attiecīgajā brīdī gribas dziedāt par pelmeņiem, tad ir jādzied par pelmeņiem," skaidro Alise.

Kopš iepriekšējā dziesmu rakstnieces godalgotā (Austras balva) albuma Hardships Are Ships paskrējuši pieci gadi, taču to laikā Alise ik pa laikam savā telefonā fiksējusi dažādas teksta un mūzikas idejas, kas nākotnē varētu noderēt. Ar šīm muzikālajām skicēm pagājušajā gadā viņa sistemātiski sāka strādāt, radot pamatu jaunam ierakstam.

"No rīta devos uz mēģinājumu telpu un astoņas līdz desmit stundas rakstīju. Un tā divas nedēļas no vietas,"

Albums, kas izdots vinila plates formātā un kura vāku darinājis latviešu mākslinieks Zahars Ze, iesākas ar kompozīciju "Sarkanais" - liegu elektronisku epizodi, kas ņemta no Stereolab vai Broadcast dziesmu grāmatas. "Var sēdēt un gaidīt, šķetināt, līdz sāk šķebināt," dzied Alise par nepārejošu sarkano signālu katra iekšējā luksoforā. Seko albuma kustīgākais skaņdarbs "Filozofs" ar izteiksmīgu sintezatora solo noslēgumā un "Vilciņš" - viens no ieraksta emocionālākajiem brīžiem. "Kā vilciņš es dilinu grīdā caurumus, atkal un atkal mērojot ceļu pie tevis," pa apli skan vārdi. "Beigu daļā dzirdamajā Gata soliņā ir kaut kas no Tarkovska. Viss tāds smeldzīgs un lēns, kaut iekšēji viss deg un gāžas," par dziesmu stāsta Alise.