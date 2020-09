Aizspriedumi par sievietēm tehnoloģiju nozarē visbiežāk ir pašām daiļā dzimuma pārstāvēm

Neapšaubāmi, visi nevar pārkvalificēties un kļūt par IT speciālistiem, taču mēs dzīvojam digitālā laikmetā, un tādēļ digitālās prasmes ir nepieciešamas lielā daļā no šobrīd darba tirgū esošajām profesijām. Ir nepieciešams radīt cilvēkiem arvien lielākas praktiskas iespējas apgūt dažādas digitālas prasmes, lai cilvēki nākotnē būtu konkurētspējīgi darba tirgū. Tehnoloģijas attīstās tik ātri, ka cilvēkiem ir nepieciešams ieradums ātri mācīties un pielāgoties darba procesā nemitīgām pārmaiņām. Cilvēkiem ir jāmāca uztvert jaunās tehnoloģijas nevis kā draudu, bet gan kā jaunas iespējas dzīvot daudz interesantāku un pilnvērtīgāku dzīvi.

- Tāpat kā citi uzņēmumi, saskārāmies ar šo vīrusu, kas bija negaidīts. Uzņēmums strādāja mierīgi savā ritmā, un tad nāca Covid uzliesmojums, mēs sagrupējāmies un pieņēmām lēmumu, ka darbinieki strādās attālināti. Nodrošinājām darbiniekus ar portatīvajiem datoriem un visām nepieciešamajām darba lietām, kas bija nepieciešamas attālinātajam darbam. Līdz ar to 80% darbinieku strādāja no mājām.

Kad situācija mainījās uz labo pusi, sākām atgriezties darbā klātienē. Lielākā daļa strādājošo strādā no biroja, jo ne visiem patika attālinātais darbs. Diemžēl bija situācija, ka daži darbinieki vēlējās pēc iespējas ātrāk atgriezties darba vidē. Bet citiem darbiniekiem savukārt tīri labi iepatikās strādāt no mājām. Mēs neiebilstam un ļaujam tiem darbiniekiem, kas to vēlas, strādāt no mājām. Mums ir gaidāma valdes sēde, kurā būs jālemj par to, kā palielināt attālinātā darba īpatsvaru. Nāk otrais vilnis, un mēs esam gatavi. Salīdzinot – pirmajam vilnim mēs nebijām gatavi, bet tagad darbinieki ir nodrošināti ar visu nepieciešamo, kas nepieciešams darbam no mājām. Ja būs nepieciešams, mēs uzreiz – dienas, divu laikā, varam nodrošināt, ka uzņēmums strādās attālināti.