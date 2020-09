"Atturēšana": Trampa kampaņas 2016.gada soctīklu manipulācijas pret melnādainajiem vēlētājiem

Pilsoņu tiesību aktīvisti to raksturoja kā jauna veida vēlētāju "apslāpēšanu" un aicināja "Facebook" publiskot plašāku informāciju par platformā izvietotajām reklāmām un to, kādām sabiedrības grupām tās mērķētas.

Lai arī Džordžijas štatā melnādainie ir 32% no visiem iedzīvotājiem, tie veidoja 61% no "atturēšanas" grupas šajā štatā. Ziemeļkarolīnā, kur 22% iedzīvotāju ir melnādaini, afroamerikāņi bija 46% no "atturamajiem" vēlētājiem. Viskonsīnā, kur melnādainie ir 5% no iedzīvotāju kopskaita, 17% "atturēšanas" kategorijā ievietoto cilvēku bija melnādaini.