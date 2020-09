Baltkrievija "melnajā sarakstā" iekļauj virkni Baltijas valstu amatpersonu

Pēc viņa teiktā, Baltkrievijas puse izveidojusi savu sankciju sarakstu attiecībā uz Latviju, Lietuvu un Igauniju. Sarakstā iekļautas aptuveni 100 amatpersonas no katras valsts, kurām turpmāk būs liegts iebraukt Baltkrievijā.

"No šīs dienas, kā mēs jau apsolījām, mēs arī ieviešam atbildes simetriskus pasākumus katrai no šīm valstīm. Mēs teicām, ka tā ir lejupejoša spirāle, kas iedarbināta no atsevišķu Lietuvas vadītāju puses. Atbildēsim arī tālāk, taču nekad neiniciēsim tādus soļus," paziņoja Gazs.