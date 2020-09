Latviski izdota labākā grāmata par Ukrainas un Krievijas karu Donbasā

Šī grāmata ir par mīlestību, lai arī tajā nav neviena vārda, kas sāktos ar “mīl...”. Un tā ir par maģiju - nevis to glīto, no televizoru ekrāniem tirgoto, bet gan par īstu maģiju, kas nāk no dzimtas un saknēm, kad tu ar galvu pa priekšu ienirsti Aizmūžu Okeānā un iznirsti no tā ar zivi zobos. Un vēl - par drosmi. Par beznosacījumu drosmi atrast savējo, pazīt to, ieķerties ar rokām un kājām un nevienam neatdot. Savas mājas, savu dzimteni, savu sirdi, savas tiesības staigāt ar augsti paceltu galvu.