"Brexit" sarunas atgriežas: Ļoti augstas likmes un sešas ārkārtīgi saspringtas nedēļas

Neviens tirdzniecības līgums Lielbritānijai nedos tādas priekšrocības, kādas deva dalība Eiropas Savienībā. Galu galā – 43% no Lielbritānijas eksporta tiek eksportēti tieši uz Eiropas Savienību, kas ir lielākais brīvais tirgus pasaulē. Izstāšanās no Eiropas Savienības britu kompānijām nozīmē to, ka jebkādā gadījumā būs jārēķinās ar daudz lielākām izmaksām.