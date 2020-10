Dziedātāja un dziesmu rakstniece Alise Joste šoruden laidusi klajā jaunu skaņuplati ar savādo nosaukumu "Šākātā". Atšķirībā no diviem iepriekšējiem ierakstiem visas dziesmas platē ir skaidrā latviešu valodā. Aicināju mūziķi uz nelielu sarunu.

Gatis nepārprotami albumā ir ielicis visu savu sirdi. Varbūt pat arī kādu citu, mazāk banālu orgānu. Reizēm es pat apmulstu, cik skaisti viss tur tā ir savijies. Viņš ir izdarījis tieši tā, kā es pati to būtu darījusi, man tik rokas mazliet par īsu, lai spētu tam cilvēcīgā laikā izrakties cauri. Tad ir labi, ka apkārt ir cilvēki, kas to tavu vīziju var ar lielāku švunku pastumt uz priekšu. Un Gatim tas patiesi ir izdevies.

Visupirms jau bija jātiek galā ar to trako iekšējo kritiķi, kurš, ja viņam ļauj, sāk piekasīties katram mazākajam sīkumam. Bet kritiķi man kaut kā izdevās apklusināt, un tad varēja ķerties klāt darbam. Piegāju tam diezgan sistemātiski. No rīta devos uz mēģinājumu telpu un astoņas līdz desmit stundas rakstīju. Un tā divas nedēļas no vietas. Un, kad esi ieracies dziļi šajā procesā, tad jau pat neatliek vietas nekādiem jautājumiem un šaubām.