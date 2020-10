Parasti uzņēmumos ir vairākas kvalitātes vadības sistēmas kā ISO, HACCP u. c., bet karotītes ir papildu uzraudzības sistēma. Piemēram, visos posmos ir jānodrošina noteiktas temperatūras ievērošana. Katrs no zemnieka, kooperatīva vai cita piena piegādātāja iepirktais svaigpiena daudzums tiek pārbaudīts, pirms tas nonāk līdz tālākai pārstrādei.

Ja tiek konstatēta kāda neatbilstība, kas notiek ļoti reti, tad neatbilstošais piena daudzums tiek utilizēts. Visas izmaksas sedz vainīgais saimnieks, un arī to paredz karotīšu uzraudzības sistēma. Visi ražotāji tajā ir ieinteresēti un to atbalsta, jo tādā veidā varam izķert neatbilstības. Tā nav obligāta prasība citos noteikumos, bet Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekiem no katras svaigpiena tilpnes tiek paņemts paraugs. Līdz ar to, ja koppienā konstatējam neatbilstības, kā likums noķeram vainīgo.