Neparasts iemesls, kādēļ zviedru mājas krāso sarkanā krāsā

Krāsu, kuru sevišķi bieži izmanto Zviedrijas koka māju eksterjeru krāsošanai, dēvē par “Falu” sarkano krāsu, kurai šajā valstī ir teju ikonisks statuss. Šīs krāsas toņa pirmsākumi ir meklējami 9. gadsimtā – tolaik Zviedrijas centrālajā daļā atradās lielākās vara raktuves Eiropā. Tieši vara raktuves bija ekonomiskais balsts visai Zviedrijas karalistei un padarīja to par vienu no bagātākajām valstīm. Šīs vietas nosaukums bija “Falun”, no kuras nāk arī ikoniski sarkanā toņa nosaukuma atvasinājums “Falu”, vēsta portāls “Smithsonian”.