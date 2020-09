ZM secinājums par zemākajām dārzeņu cenām Baltijā – bez pamatojuma

ZM vēstīja par vēl vienu būtisku ieguvumu – cenām. Tās šajā produktu grupā esot samazinājušās, turklāt, kā LV portālā norāda ministrijas pārstāve, “Latvijā to cena visā apsekošanas periodā ir zemākā starp Baltijas valstīm”. To pašu no Saeimas tribīnes vēlāk atkārtoja KPV LV deputāts Kaspars Ģirģens, aicinot balsot par 5% PVN saglabāšanu: “Augļu un ogu, dārzeņu cenu samazinājums bija par 11,7 procentiem… Latvijā cenas ir zemākās starp Baltijas valstīm.”