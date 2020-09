Makrons uzrunā Gaismas pilī uzsver soctīklu ietekmi uz demokrātiju

Atklājot diskusiju, Francijas pirmā amatpersona uzsvēra, ka patlaban mēs dzīvojam pavisam citos apstākļos un arī demokrātija ir nonākusi citā ietekmes zonā. Makrons atzīmēja arī sociālo tīklu pozitīvos aspektus, piemēram, no tiem var iegūt informāciju, kas daudz veiksmīgāk palīdz noskaidrot sabiedrības noskaņojumu un uzzināt viedokļus, tomēr vienlaikus tas liek uzdot jautājumu par to, kāda ir demokrātijas cena.

Turpinot runāt par sociālo tīklu ietekmi, pēc Francijas prezidenta paustā, viņam neliekot mieru tas, ka mūsdienās vēlēšanu process arvien vairāk ir atkarīgs no ārējiem faktoriem un ietekmes, tādēļ kiberdrošība ir viens no galvenajiem jautājumiem. Tāpat, Makrona ieskatā, ir jūtama arī citu valstu ietekme uz šiem procesiem.

Tāpat aktuāls ir jautājums par to, kā par plaša spektra jautājumiem tiek veidota sabiedriskā doma. Makrons atzina, ka Francijā mēģina panākt to, lai sabiedrībā valdītu vienprātība par kādu konkrētu jautājumu vai viedokli. Lai to izdarītu, patlaban tiek izmantoti tā dēvētie klasiskie un tradicionālie kanāli, kā arī sociālie mediji.