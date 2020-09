Kāpēc rudenī biežāk izjūtam kuņģa dedzināšanu un kā to mazināt?

“Par nepatīkamām sajūtām kuņģī klienti aptiekā biežāk sūdzas arī pēcsvētku periodos. Tas saistāms gan ar to, ka svētkos atļaujam sev produktus, kurus ikdienā nelietojam un kuri ir kuņģi kairinoši, gan tāpēc, ka grēkojam ar pārēšanos. Tādos gadījumos labākais veids, kā izvairīties no kuņģa dedzināšanas, ir ieradumu maiņa. Taču gadās arī situācijas, kad ārsts konstatējis, ka bez medikamentiem no šīs problēmas nav iespējams izvairīties,” stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.