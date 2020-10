Apšauba nepieciešamību izmaksāt valsts pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

Valsts kontrolē skaidroja, ka patlaban bijušie pašvaldību domes priekšsēdētāji un to algotie vietnieki, zaudējot amatu, ik mēnesi var pretendēt uz pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā. Uz to ir tiesības pašvaldību amatpersonām, kuras ir bijušas minētajos amatos vismaz divus sasaukumus, ir pirmspensijas vecumā vai sasniegušas pensijas vecumu un nav nodarbinātas. Šāds regulējums tapa iepriekšējās administratīvi teritoriālās reformas laikā, valdībai meklējot pašvaldību atbalstu reformas veikšanai.

Saskaņā ar revīzijā par 2019.gadu apkopoto informāciju, no visām 119 pašvaldībām konkrētajā gadā 85 pašvaldības ir aprēķinājušas pēcnodarbinātības pabalstu 222 personām, tam iztērējot vairāk nekā vienu miljonu eiro.

Patlaban Saeimas darba kārtībā ir grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā, kurā ir priekšlikums izslēgt no likuma pantu, kas paredz bijušo pašvaldību vadītāju tiesības uz pabalstu. Ievērojot iepriekš un arī revīzijā konstatēto, Valsts kontrole aicina valdību un Saeimu izstrādāt ilgtspējīgu risinājumu attiecībā uz konkrēto pabalstu, īpaši ņemot vērā to, ka daļa pašvaldību šo pabalstu izmaksā no sociālās aizsardzības izdevumiem.