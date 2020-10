Šovakar pie Brīvības pieminekļa pulcēsies simt Latvijā dzīvojošu azerbaidžāņu jaunieši

Viens no pasākuma organizatoriem Elnurs Rahimovs uzsvēra, ka patlaban Azerbaidžānas un Armēnijas konflikts norisinās ne tikai bruņotu sadursmju veidā, bet arī kā informatīvs karš, taču, lai izprastu konflikta iemeslus un pašreizējo situāciju, cilvēkiem Latvijā ir pārāk maz informācijas gan par vēsturiskajām norisēm, gan par situāciju šodien.

"Arī starptautiskā sabiedrība uzskata Kalnu Karabahu par daļu no Azerbaidžānas un neviena valsts nav atzinusi šo reģionu par neatkarīgu valsti," uzsvēra Rahimovs.

"Mēs uztraucamies par to, ka Latvijā cilvēki var neizprast vienkāršo loģisko neatbilstību starp Karabahas it kā pašnoteikšanās centieniem un lomu, kādu tajos reāli spēlē Armēnija," akcentēja viens no akcijas rīkotājiem.