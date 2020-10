"Židrūns" atgriežas ar jaunu singlu

Kvartetam, kas ar "Židrūna" nosaukumu darbojas kopš 2003. gada, šī pavasara notikumi, pārmaiņas sadzīvē un kultūras dzīvē devušas daudz iespaidu, lai paveiktu ko grupai neraksturīgu. Ja līdzšinējie trīs albumi bijuši apkopojums no vairākos gados palēnām krātām kompozīcijām, tad ceturtajam studijas ierakstam dziesmas un skaņdarbi tapuši strauji. Lielā vīrusa atnākšana, traģisku skaitļu un pārsteidzošu ierobežojumu gūzma, līdzpilsoņu un grupas dalībnieku pārslēgšanās izolācijas režīmā 2020. gada pavasarī devusi "Židrūnam" aizrautīgas jaunrades posmu. Tad radīts vairums no deviņām dziesmām un kompozīcijām.

Vinila platē un digitālā veidolā gaidāmajam albumam dots nosaukums "Židrūns kovārņu mazbērniem". To izdos mūzikas apgāds "I Love You Records".

"Albums ir iespēja nodot nākošajām paaudzēm (lai Dievs tās svētī!) pašiem patīkamās skaņās iekapsulētas sajūtas un vīzijas no mūsu tagadnes," tā par ierakstu saka grupas basģitārists Ulvis U.

Grupas "histēriskais skanējums", kā to savulaik noformulēja mūzikas žurnālists Uldis Rudaks, ir saglabāts arī jaunajā albumā. Tajā dzirdams, ka "Židrūnam" svaiga muzikāla iedvesma smelta no dažādiem eksotisku zemju roka un fanka mūzikas paveidiem. Ir saklausāmas atsauces uz psych un stoner roka noskaņu un estētiku. Kā grupai no Rīgas Ādmiņu ielas muzikālās kopienas, šajā kvarteta ierakstā netrūkst arī tumšu nokrāsu, kas izskan kliedzošā skaļumā. Līdzās elektriskajām ģitārām, basģitārai, bungām un balsij dzirdama virstoņu stabule, harmonijas, elektriskās ērģeles un dažādas perkusijas.