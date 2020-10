Spoki uz jumta, Sātana bībele un Džeimisonu ģimenes mistiskā nāve

Tajā dienā visi trīs ģimenes locekļi pēkšņi aizbrauca no savām mājām un pazuda, bet pēc trīs dienām policija atrada ģimenes pikapu, kas gan radīja vairāk jautājumu nekā atbilžu. Pikaps atradās aptuveni stundas brauciena attālumā no Džeimisonu ģimenes mājām. Ir zināms, ka ģimene nesen bija devusies aplūkot 16 hektārus plašu zemesgabalu, ko plānoja iegādāties un pārcelties tur uz dzīvi, rakstīts izdevumā "All That Is Interesting".