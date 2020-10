Valsts prezidents: Eiropai ir jābūt konsolidētam spēkam, ar kuru pasaulei jārēķinās

Levits skaidroja, ka Francija apzinās, ka šajā jautājumā nepieciešama Eiropas Savienības stratēģija, tomēr atklāts ir jautājums, kā to varētu īstenot. Valsts prezidents akcentēja, ka patlaban lielu nozīmi iegūst domstarpības starp ASV un Ķīnu, līdz ar to ASV uzmanība vairāk pievērsta Klusā okeāna reģionam, nekā Eiropai.

Viņa ieskatā, Eiropu un ASV vieno kopējas vērtības, neatkarīgi no tā, kurš ir ASV vai Francijas prezidents un kāda ir Latvijas valdība. Levits norādīja, ka tās ir pamatvērtības, kas vieno iedzīvotājus, tādēļ transatlantiskām saitēm ir ļoti liela nozīme. Valsts pirmā persona atzīmēja, ka to viņš uzsvēris arī prezidentam Makronam.

Tāpat Latvijas prezidents piebilda, ka Francijas ārpolitikā minētajos jautājumos ir nedaudz citādi uzsvari, jo Francija līdz šim uzskatīja, ka Eiropas motors ir Francijas un Vācijas partnerība. Pēc prezidenta paustā, tas ir liels ieguvums, ka divas lielās ES valstis vienojas par zināmiem attīstības virzieniem, tomēr Levits akcentēja, ka ar to vien nepietiek - nepieciešama visu ES dalībvalstu līdzdalība, lai spēcinātu Eiropu.

Levits pastāstīja, ka sarunās ar Makronu abas puses galvenokārt diskutēja par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropu, tāpat tika runāts par dialogu ar Krieviju un situāciju Baltkrievijā, izkristalizējoties galvenajai problēmai, kā spēcināt Eiropu un, pēc prezidenta paustā, "Latvijai par to ir daudz sakāmā".

"Kopā mēs esam daudz spēcīgāki. Arī Francija apzinās, ka viena tā nevar panākt to, ko var panākt visa Eiropa kopā," sacīja Levits, piebilstot, ka ES ir viens no trijiem lielākajiem spēkiem pasaulē, līdz ar to, pirmkārt, ir kopīgi jādefinē savas intereses un, otrkārt, dialogā ar citām valstīm jāpanāk, ka eiropiešu priekšstati tiktu īstenoti.