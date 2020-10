Kopš jūnija Covid-19 konstatēts vidēji vienam no 8000 lidostas "Rīga" pasažieru

Vincevs minēja, ka no marta sākuma līdz septembra beigām starptautiskajā lidostā "Rīga" ielidojuši kopumā 391 812 pasažieri, no kuriem 143 vēlāk konstatēta saslimšana ar Covid-19. Tādējādi no marta līdz septembrim no visiem Latvijā konstatētajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem 12,9% ir pārvietojušies ar lidmašīnām.