Klajā nāk agrāk neizdota "Roxette" dziesma, kurā skan 2019. gadā mirušās solistes balss

2. oktobrī visās mūzikas straumēšanas vietnēs nonākusi līdz šim neizdota dueta dziesma "Let Your Heart Dance With Me", kas ir viens no pēdējiem ierakstiem, ko grupa veica pilnā sastāvā.

Noklausies dziesmu.

Pateicoties ģitārista un dziesmu autora Pēra Gesles (Per Gessle) darba spējām un jaunradei, grupas krājumos allaž ir bijis vairāk muzikālā materiāla, kas ne vienmēr iekļauts oficiālajos studijas albumos.

Izdotā dziesma "Let Your Heart Dance With Me" tapusi 2016. gadā un tiks iekļauta gada beigās gaidāmajā neizdoto dziesmu un retumu izlasē "Bag Of Trix".

"Vēlējos radīt vienkāršu dziesmu, un "Let Your Heart Dance With Me" tieši tāda arī sanāca. Kolīdz radās doma par neizdoto dziesmu kolekciju, šai un citām dziesmām tiks dota otrā iespēja," stāsta Gesle.

Dziesmai tapis arī videoklips.

Atgādinām, ka 61 gada vecumā 2019. gada izskaņā soliste Frēdriksone devās mūžībā pēc 17 gadus ilgas cīņas ar vēzi.

2016. gadā ārsti ieteica dziedātājai pārstāt piedalīties koncertturnejās.

Frēdriksone 2010. gadā atgriezās grupā astoņus gadus pēc tam, kad viņai bija diagnosticēts smadzeņu vēzis.

Grupa «Roxette» tika izveidota Zviedrijas rietumu pilsētā Halmstadē un kļuva slavena astoņdesmitajos gados, radot tādus hitus kā «Listen To Your Heart», «Sleeping In My Car» un «It Must Have Been Love».

«Roxette» ar 557 koncertiem, 75 miljoniem pārdotu albumu, 51 izlaistu singlu un četrkārtēju iekļūšanu ASV topu virsotnē ir viena no veiksmīgākajām grupām Zviedrijā un arī pasaulē.

2009. gadā "Roxette" uzstājās konkursa "Jaunais vilnis" atklāšanā. 2011. gadā sniedza koncertu "Arēna Rīga".

Foto: Roxette "Arēna Rīga".