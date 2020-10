Telpaugi, kas spēs uzturēt svaigumu mājoklī

Ņemot vērā šā brīža apstākļus un faktu, ka vairums no mums strādā no mājām, iekštelpās palielinās gaisa piesārņojums. Arī ilgstoša atrašanās iekštelpās var radīt sasmakušu gaisu, kas nebūt nenāk par labu cilvēka veselībai. Tāpat gaisā nereti nonāk arī dažādi kaitīgi toksīni - cigarešu dūmi, tīrīšanas līdzekļu, krāsu vai sintētisku smaržvielu daļiņas. Lai attīrītu gaisu no toksīniem un pat pelējuma sēņu sporām, visefektīvākie gaisa filtri būs telpaugi. Lūk, daži augi, kas ne tikai izdaiļos mājokli, bet arī filtrēs gaisu.