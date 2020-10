Paaugstinoties Covid-19 saslimstībai Latvijā, atceļ pašizolācijas prasību pēc atgriešanās no četrām mazāk skartām valstīm

​No sestdienas tiks paaugstināts slieksnis pašizolācijas prasībai pēc atgriešanās no Covid-19 vairāk skartajām valstīm, liecina Slimību profilakses un kontroles centra publiskotā informācija. No sestdienas pašizolācija nebūs jāievēro, ierodoties no Somijas, Kipras, Lihtenšetinas un Vatikāna.