Mums joprojām pietrūkst statistikas datos un zinātniskos pētījumos balstītu liecību par to, kā pandēmijas ierobežošanā palīdz ceļošanas ierobežojumi un kuri no tiem ir visiedarbīgākie. Tie eksperti, kas gada sākumā aizstāvēja atvērtas robežas, tagad saka, ka valstīm attiecībā uz ceļošanu būtu jāievēro saprātīgi nosacījumi. Pasaules veselības organizācija aicina uz pakāpenisku robežu atvēršanu, katrai valstij apsverot savus riskus.

Tomēr ir skaidrs, ka pasaules veselības politika, it īpaši attiecībā uz ceļošanu, ir neadekvāta, raksta “The New York Times”. It īpaši, ja paturam prātā, ka lēto aviolīniju darbības rezultātā kopš 2005. gada par 80% pieaudzis to cilvēku skaits, kuri vismaz reizi gadā dodas ceļojumā ar lidmašīnu.