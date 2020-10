Piektdien visvairāk jaunu Covid-19 gadījumu reģistrēts Rīgā, Daugavpilī un Aizputes novadā

No jaunajiem inficētajiem 15 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 12 saslimušie ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, vēl 12 saslimušie ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, 11 saslimušie ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet pārējās vecuma grupās ir mazāks sasirgušo skaits.