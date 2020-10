Covid-19 slimnieks 1.oktobrī braucis ar autobusu Ārlava-Talsi un Talsi-Rīga

SPKC epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināts Covid-19, 1.oktobrī braucis no Ārlavas uz Talsiem un pēc tam no Talsiem uz Rīgu.

Inficētais braucis no Ārlavas līdz Talsiem ar AS "Talsu autotransports" reisu Nr.7947 Rīga-Talsi, kas izbraucis no Rīgas plkst.9.20, Ārlavā bijis plkst.12.07 un Talsos - plkst.12.25. Tāpat pasažieris braucis ar "Talsu autotransporta" reisu Nr.7951 Talsi-Rīga, kas no Talsiem izbraucis plkst.12.50 un Rīgā ieradies plkst.15.