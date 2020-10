Latvijā 57% vecāku zināšanas par kibermobingu aizvien ir zemas

Kā liecina aptaujas dati, 45% Latvijas vecāku ir norādījuši, ka viņu zināšanas par emocionālo pazemošanu internetā ir viduvējas. Proti, viņiem teorētiski ir nojausma, kas ir kibermobings, taču nav izpratnes, kā tas izpaužas praksē. Tāpat vecāki nezina, kā palīdzēt bērnam, kurš no tā cieš. Vēl 12% aptaujāto atzinuši, ka viņu zināšanas par kibermobingu ir vājas - šie cilvēki nespēj ne atpazīt emocionālo pazemošanu internetā, ne palīdzēt tiem, kuri no tā cieš. Vienlaikus 87% no aptaujātajiem atbildējuši, ka ne viņi paši, ne viņu bērni aizvadītā gada laikā nav saskārušies ar kibermobingu.