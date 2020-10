ES fondu apmaksātām mācībām vilina audzēkņus ar nenolīgtu lektoru vārdiem

Projekta uzraugi par šīs programmas īstenošanas procesu saņēma sūdzības no vairākiem desmitiem audzēkņu. Valsts izglītības attīstības aģentūras veiktajā aptaujā vairāk nekā puse no kursa dalībniekiem apliecināja, ka nevēlas šīs mācības turpināt. Līdz ar to VIAA nolēmusi pārtraukt sadarbību ar izglītības iestādi par konkrētās programmas īstenošanu divas grupās, un tā finansējumu no Eiropas struktūrfonda nesaņems. “Būtiskākā problēma, ko izglītības iestāde pieļāva savā darbībā, bija organizatoriska procesa jautājumi, respektīvi, gan komplektējot mācību grupas netika savlaicīgi nodrošināt mācību līgumu noslēgšana abpusēja, gan arī tika konstatētas nesakritības ar mācību grafiku, kas tika izsniegts izglītojamiem, un kas bija faktiskā norise uz vietas,” skaidro VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale – Baumane.