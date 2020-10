Lietuvieši nodemonstrē ko nebijušu Latvijas purvā

Ļudas Mockūnas šobrīd ir viens no vadošajiem frīdžeza (free jazz) mūziķiem Eiropā, kurš kopā ar brīvās improvizācijas saksofonistu Arvīdu Kauzlausku programmā "At the Peat Amphitheater" ir devušies vēl neiepazītas skaņu pasaules meklējumos. Sarunā ar Miku Soloveju mākslinieki stāsta par Lietuvas džeza tradīciju, savu ceļu mūzikā un eksperimentiem skaņu pasaulē.