Aizsardzības ministrija: Iespējams, izdienas pensiju apmērs jāpielīdzina atbilstoši amatam

Aizsardzības ministrijā (AM) nenoliedz, ka esošais izdienas pensiju atbalsta mehānisms palīdz atrisināt Nacionālo bruņoto spēku personāla trūkuma problēmas. "Tomēr skaidrs, ka ir jāstrādā pie sistēmas sakārtošanas. Iespējams, jāpanāk izdienas pensiju apmēru diferencēšana pēc amatiem, taču par to pagaidām vienošanās nav," norādīja Dobrājs.

Dobrājs gan atgādināja, ka militārpersonu izdienas pensijas tiek maksātas no AM budžeta līdzekļiem, līdz ar to šie izdevumi "vecuma pensiju sistēmas ilgtspējību tiešā veidā neskar."