Astrofiziķi aplēsuši, cik daudz matērijas ir visumā

“Skatoties uz to kontekstā, ja visa visuma matērija tiktu vienādi izkliedēta visā kosmosā, tad tas atbilstu masas blīvumam, kas vienāds ar sešiem ūdeņraža atomiem uz kubikmetru. Tā kā mēs zinām, ka 80% visuma masas veido tumšā matērija, realitātē lielākā daļa no šīs matērijas sastāv nevis no ūdeņraža atomiem, bet gan no matērijas veida, kas zinātniekiem vēl nav pazīstams,” stāstīja astronoms Muhameds Abdulla.