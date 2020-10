Dramatiskā sezonas finālā noskaidroti Baltijas labākie drifteri

Baltijas noslēdzošajās sacensībās uz starta trīs klasēs (Street, Semi Pro un PRO) stājās 86 dalībnieki no visām trim Baltijas valstīm. Jāatzīmē, ka visiem ārvalstu sportistiem un viņu komandā ietilpstošajiem dalībniekiem tika veikti Covid-19 testi un neviens no tiem nebija pozitīvs. Tāpat visu pasākumā iesaistīto drošībai dalībnieku parks šoreiz nebija atvērts skatītājiem, kā arī tika ievēroti visi pulcēšanās ierobežojumi.

Pro un Semi pro klasei trases konfigurācija šoreiz bija slavenā “FD Style” jeb Formula Drift stila, kas izceļas ar trases noslēgumā no betoniem izveidoto atpakaļejošo līkumu. PRO klasē uz starta izgāja 22 dalībnieki, kas cīnījās par kopvērtējuma punktiem Baltijas, Livonijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas čempionātā. Visplašāk pārstāvēta bija Lietuva ar desmit pilotiem, latvieši šoreiz uz starta astoņi, savukārt no Igaunijas šoreiz vien četri braucēji. Kvalifikācijā labāko sniegumu uzrādīja lietuvietis Gedimins Ivanausks, savukārt otro, trešo un ceturto vietu ieņēma Latvijā ļoti labi zināmie Kristaps Blušs, Nikolass Bertāns un Ivo Cīrulis.

Pro klasē, sākot jau ar pirmajiem TOP 24 tandēmiem, cīņas bija spraigas un aizraujošas. Vislabāk tajās veicās lietuviešu un latviešu pilotiem, jo pusfinālos satikās attiecīgo valstu tautieši. Pirmajā no tiem titulētais Andrjus Vasiļiausks pārliecinoši pārspēja Donatu Macpreikšu, savukārt otrajā pusfinālā skatītājus priecēja duelis starp “skolotāju” Kristapu Blušu un “skolnieku” Nikolasu Bertānu. Bijušais Formula Drift pilots un pēdējos divos gados Krievijā startējošais Blušs ir bijis klāt Bertāna pirmajos soļos driftā, tādēļ šī cīņa bija pat savā ziņā simboliska.

Latvijas drifta kausa Semi Pro klases finālbraucieni šoreiz bija visai saraustīti, jo teju katrā no tandēmiem tika piedzīvotas avārijas, sagriešanās vai tehniski defekti. Teju vienīgais, kurš no šī visa izvairījās un tika cauri sveikā, bija Dmitrijs Firovs. Viņš no pirmajām TOP 16 cīņām līdz pat noslēdzošajam fināla braucienam pret Aleksandru Muraju saglabāja mieru un bez liekām kļūdām pārspēja vienu sāncensi pēc otra, attiecīgi svinot pelnītu pirmo uzvaru SEMI PRO klasē savā braucēja karjerā.