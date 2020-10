Dekāns: Daudzu studentu vēlme arī Covid-19 apstākļos ir studēt klātienē

Fakultātes dekāns akcentēja, ka studentu viedokļi par studiju procesa organizēšanu ir atšķirīgi un daudzi studējošie vēlas studēt klātienē, līdz ar to studentu vēlmes iespēju robežās tiek ņemtas vērā.

"Pašlaik augstskolām ir iespējas izvēlei. Mūsu izvēle bija par labu klātienes studijām, un tas iziet gan no studentu vēlmēm, gan no izglītības kvalitātes prasībām," teica fakultātes vadītājs, piebilstot, ka studijas klātienē ir efektīvākas nekā to tiešsaistes analogs.