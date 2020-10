Noskaties: sacīkšu auto pagriezienā paceļas gaisā un gandrīz izlido no trases

Vienās šādās sacensībās, kas norisinājās Itālijas pilsētiņas Kastelmontes apkaimē, itāļu sacīkšu braucējs Djego Degasperi kādā no pagriezieniem īpaši efektīgā manierē gandrīz izlidoja no trases. Viņa prototips Osella FA30 ceļa plaknes lūzuma punktā pēkšņi atrāvās no zemes un taisnā ceļā lidoja uz kalna nogāzes krūmiem.