Rīgas domē visdaudzskaitlīgākā būs Satiksmes komiteja

Satiksmes un transporta lietu komiteju vadīs "Jaunās Vienotības" deputāts Olafs Pulks. Tajā darbosies arī Pulka partijas biedrs, Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis, mēra amata kandidāts no "Nacionālās apvienības"/"Latvijas reģionu apvienības" (NA/LRA) kopīgās frakcijas - Einars Cilinskis, kādreizējais šīs komitejas vadītājs Vadims Faļkovs no "Saskaņas" kā arī iepriekšējās koalīcijas ilggadīgais Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs no "Gods kalpot Rīgai" (GKR).

Satiksmes un transporta lietu komitejā vēl ievēlēti - Edmunds Cepurītis, Agnese Logina, Anete Jēkabsone-Žogota, Justīne Panteļējeva, Miroslavs Kodis no "Attīstībai/Par" un "Progresīvie" frakcijas, Iveta Andersona no "Jaunās vienotības", Ieva Siliņa no NA/LRA, Valters Bergs no Jaunās konservatīvās partijas, Aleksandrs Kuzmins no Latvijas Krievu savienības, Andris Morozovs, Mihails Kameņeckis no "Saskaņas", kā arī Jakovs Rafalsons no GKR.