Eiropas Savienība no "nodokļu paradīžu" saraksta svītro Kaimanu salas

Kaimanu salas no šī saraksta svītrotas pēc jaunu reformu ieviešanas, taču šo lēmumu kritizē aktīvisti, uzskatot, ka ES izveidotais saraksts nav efektīvs.

"Lai arī mēs atzinīgi vērtējam Barbadosas iekļaušanu, Kaimanu salu svītrošana no ES melnā saraksta, tai esot vienai no pasaulē bēdīgi slavenākajām nodokļu paradīzēm, demonstrē to, ka šis process nedarbojas," norāda nabadzības mazināšanas aizstāvju grupa "Oxfam".