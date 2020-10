Putins ar Klintonu sprieda par Miloševiča gāšanu, atklāj atslepenotās stenogrammas

Klintona un Putina 2000.gada 30.septembra telefonsarunas stenogramma

Putins: Gribu uzsvērt, ka mēs nenovirzāmies ne no viena sadarbības virziena ar jums kā ar mūsu partneri. Bet es gribu, lai zināt, ka viņam [Miloševičam] pienācis īstais laiks nokāpt no skatuves. Es neesmu pārliecināts, ka viņš to darīs. Mēģinot analizēt situāciju, mēs domājam, ka sekojošie scenāriji varētu būt produktīvi un auglīgi.

Opozīcija ir noraidījusi otrās vēlēšanu kārtas rīkošanu. Mēs to uzskatām par kļūdu. Ja viņi nepiedalīsies otrajā vēlēšanu kārtā, tad Miloševiča puse būs vienīgā. Ja [Koštuņica] nokāps no skatuves, tad Miloševičs uzvarēs vēlēšanās.

Bet, ja opozīcija pacentīsies un piedalīsies otrajā kārtā, tai ir visas iespējas uzvarēt. Kāpēc? Jo Melnkalne vēl nav balsojusi, un ir vēlētāji, kuri pirmajā kārtā balsoja par citiem kandidātiem. Viņi balsos par [Koštuņicu]. Viņam ir 100% iespēja uzvarēt.

Miloševičam atlikusi tikai viena iespēja, un tā ir vēlēšanu viltošana. Vai viņš ķersies pie šādas iespējas - neviens nevar droši apgalvot, ka viņš to nedarīs.