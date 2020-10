Kuros restorānos Rīgā strādā labākie gada pavāri?

Pavāru klubs sadarbībā ar “Reaton” tradicionāli jau 14. gadu turpina pavārmākslas svētkus Latvijā, ikgadu rīkojot pavāru konkursu “Latvijas gada pavārs”, kurā tiek noteikts “Reaton Zelta pavārnīcas” ieguvējs. Šogad konkursā piedalījās 6 pavāri – Heinrihs Erhards no Grand Hotel Kempinski Riga, Ozoda Abdullaeva no restorāna Laivu centrs, Artūrs Marčenoks no restorāna Ogle, Jānis Osis no Hotel Hestia, Nauris Salenieks no restorāna Kaļķu vārti un Kirils Komarovs no restorāna Laivas.