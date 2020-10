Kuldīga pēc septiņiem gadiem cer kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu

Kuldīgai priekšatlases pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 5. jūnijam, bet uzvarētāju paziņos 2022. gada vasarā. Viens no būtiskākajiem aspektiem, par ko būs jādomā pieteikuma izstrādē, būs tas, kādu Kuldīgu saredz nākotnē un ko šī plāna izstrāde un statusa iegūšana dos pilsētai ilgtermiņā, skaidroja pašvaldības pārstāve.

Tāpēc līdz 2021. gada jūnijam būs jāizstrādā novada kultūras stratēģija, sasaistot to ar visa novada attīstības plānu un iesaistot plāna izstrādē gan sabiedrību, gan atsevišķas kopienas, jāizstrādā Eiropas Kultūras galvaspilsētas gada mākslinieciskā programma un mārketinga plāns, kā arī jāveic virkne citu priekšdarbu. Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu Kuldīga iegūs ne tikai apmeklētāju pieplūdumu un augsta līmeņa kultūras pasākumus, bet arī virkni nemateriālu vērtību - atpazīstamību, mediju un starptautisko interesi.

Viņa skaidroja, ka pašlaik nav iespējams noteikt pasākuma "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" budžetu - tas būs atkarīgs gan no mākslinieciskajām izmaksām, gan nepieciešamajiem ieguldījumiem infrastruktūrā, bet statusa iegūšanas gadījumā pasākuma finansējums veidosies gan no pašvaldības, gan valsts un Eiropas Savienības piešķirtiem līdzekļiem. Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu ieguvusī pilsēta iegūst arī Melinas Merkuri balvu pusotra miljona eiro apmērā.

Pasākums "Eiropas kultūras galvaspilsēta" ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kurai ir divi mērķi - aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, satuvināt Eiropas Savienības valstu pilsoņus caur savas kultūras popularizēšanu, parādīt savas kultūras atšķirības un unikālo tajā, kā arī vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, un veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.