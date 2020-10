Klajā nāk disks un grāmata par trimdas grupu "Trīs no Pārdaugavas"

"Mēs visi zinām "Čikāgas piecīšus", bet mums ir piemirsušās dažas citas latviešu trimdas grupas, kuras ir uzturējušas mūsu tautas neatkarības garu Latvijas okupācijas laikā. Kopā ar grupas "Ducele" dalībniekiem nolēmām, ka nepelnīti aizmirsti ir "Trīs no Pārdaugavas", kuru dziesmas izmantojām veidojot savu jauno programmu. Grupas līderim Vilnim Baumanim piemītošā smalkā pašironija ir lieliska latviešu tautas rakstura īpašība, kuru cauri gadsimtiem visvisādi no mums ir centušies iznīdēt dažādi kungu kungi un iekarotāji! Vilnim to ir izdevies iznest cauri visai radošajai dzīvei," tā par grāmatu un albumu “Trīs no Pārdaugavas” saka grupas "Ducele" dalībnieks Arnis Veisbārdis