Uz Covid-19 testiem veidojas pat nedēļu garas rindas; aicina vērtēt nepieciešamību pārbaudīties

Šobrīd ir rasts risinājums, ka jau no rītdienas, 7.oktobra, būs atvērti divi papildu testēšanas punkti - viens Rīgā, Linezera ielā, otrs uz trīs dienām Valmierā, Čempionu ielā. Līdz ar to tālruņa 8303 operatori cilvēkus pierakstīs arī uz šiem punktiem.

Viena no tām ir zvanīt pa tālruni 8303 darba dienās no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās un svētku dienās no plkst.9 līdz plkst.15, bet svētdienās no plkst.9 līdz plkst.12.