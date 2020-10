Pērn lauksaimniecībā bijis rekordliels ienākumu kāpums

Graudaugu struktūrā ievērojami ir pieaudzis ziemāju īpatsvars, kuru 2018.gadā bija mazāk, jo to sējas laikā bija nelabvēlīgi apstākļi. Ziemāju īpatsvars 2019.gada kopražā veido 70%, bet 2018.gadā - 49%. Galvenā labība ir kvieši, kuru vērtība 2019.gadā sasniedza 70% no graudaugu produkcijas vērtības. Arī citiem nozīmīgiem produktiem ir būtisks kopražas kāpums - dārzeņiem par 24%, kartupeļiem par 17%, bet lopbarības kultūrām par 16%. Neliels samazinājums ir pākšaugu kopražai - par 2%, kā arī augļiem un ogām - par 15% pavasara salnu dēļ.

Cenu izmaiņām parasti mēdz būt pretēja tendence nekā apjoma izmaiņām, un ar to arī tiek izskaidrots nelielais vidējās ražotāju cenas samazinājums lauksaimniecības produktiem 2019.gadā. To noteica augkopības produktu cenu kritums par 1,7%. Šis faktors ir nedaudz kavējis ienākumu kāpumu šajā sektorā. Savukārt lopkopības produktu vidējās cenas ir palielinājušās par 3,6%. To sekmēja vidējās iepirkuma cenas palielinājums pienam par 3,6%, kā arī nozīmīgs cenas palielinājums cūkgaļai par 13,9% un putnu gaļai par 6,6%. Savukārt dažiem citiem lopkopības produktiem vidējā cena ir samazinājusies, tostarp aitas gaļai un olām par 4%, kažokādām par 9% un medum par 11%.