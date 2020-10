Linkaits aicina pašvaldības izvērtēt iespēju palīdzēt maznodrošinātajiem ar sejas masku iegādi

Linkaits aicināja iedzīvotājus, braucot ar reģionālo transportu, jau laicīgi sagatavot un uzvilkt sejas masku, kā arī saglabāt to uzvilktu visu brauciena laiku, jo citādi šoferim, konduktoram vai kontrolierim būs tiesības transportlīdzeklī neielaist vai izsēdināt.

Turklāt noteikts, ka kontrolierim un konduktoram būs tiesības izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa pasažieri, kurš neievēro normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā pilsētas nozīmes maršrutā. Savukārt autobusa vadītājam būs tiesības neuzņemt transportlīdzeklī un no tā izsēdināt pasažierus, kuri neievētos normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības.