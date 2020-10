Rīta agrumā ne visi ievēro prasību sabiedriskajā transportā lietot sejas aizsegus

Kā novēroja aģentūra LETA, pašvaldības SIA "Rīgas satiksmes" autobusiem izbraucot no galapunkta "Abrenes iela", kur gan rīta agrumā cilvēku plūsma nebija liela, daļa iedzīvotāju jau pirms iekāpšanas transportā bija uzvilkuši sejas maskas, daži to izdarīja uzreiz pēc iekāpšanas transportā, bet citi sejas aizsegus nelietoja vispār.

Šodien dēls, lietojot masku sabtransportā, bija uzrāvies uz kādu dāmīti, kas uzskatīja par vajadzīgu nosaukt viņu par stulbeni. Izskatās, ka no rītdienas sāksies jautrība: paklausīgie masku lietotāji vs manu brīvību neviens neierobežos

Arī pilsētas centrā, netālu no Centrālās stacijas bija vērojama līdzīga situācija - daļa pasažieru maskas lieto, bet daļa nē.

Vecmīlgrāvī, 58.maršruta autobusā pusei pasažieru ir sejas maskas, bet 2.maršruta autobusā lielākajai daļai masku nav, savukārt piepildītajā mikroautobusā, kurš kursē no Vecdaugavas uz pilsētas centru gandrīz visiem ir maskas, novēroja aģentūra LETA.

Tikai man vienam liekas, ka šis izņēmums masku valkāšanai ir smalks humors no valdības puses? pic.twitter.com/jjSzSYoehV

Kontrolierim un konduktoram ir tiesības izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa pasažieri, kurš neievēro normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā pilsētas nozīmes maršrutā. Savukārt autobusa vadītājam ir tiesības neuzņemt transportlīdzeklī un no tā izsēdināt pasažierus, kuri neievēro normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības.