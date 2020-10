Vismaz 217 pensijas vecuma ģimenes ārstu tuvākajos piecos gados plāno pārtraukt darbu

Lai prognozētu ģimenes ārstu pieejamību tuvākajos četros gados, Nacionālais veselības dienests (NVD) aptaujājis 393 ārstus no 1266 patlaban praktizējošajiem ģimenes ārstiem. Tie ir mediķi vecuma grupā, sākot no 63 gadiem, kuriem tuvojas pensionēšanās vecums vai kuri jau to ir sasnieguši, bet turpina strādāt.