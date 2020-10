"Garais" Covid-19: kas zināms par simptomiem, kuri var saglabāties ilgu laiku

Pirmdien akadēmiskajā žurnālā "Clinical Microbiology and Infection" publicētā pētījumā, kas balstīts uz 150 pacientiem, norādīts - divām trešdaļām inficēto, kuriem bija viegla vai vidēja slimības gaita, simptomi saglabājās vismaz 60 dienas pēc inficēšanās.

Ilgstoši simptomi bija raksturīgāki pacientiem vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem, kā arī tiem, kuriem bija nepieciešama hospitalizācija, raksta aģentūra "Bloomberg".

Savukārt Romas lielākajā slimnīcā veiktā pētījumā, kurā piedalījās 143 pacienti, atklājās, ka 87% nepilnus divus mēnešus pēc izrakstīšanas no slimnīcas bija saglabājies vismaz viens simptoms. Vairāk nekā puse sacīja, ka cīnās ar nogurumu un nespēku. Pētījums publicēts akadēmiskajā žurnālā "Journal of the American Medical Association".