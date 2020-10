Šobrīd viedpulksteņi jau ir organiski iekļāvušies mūsu ikdienā, kā viens no aktuālākajiem gadžetiem, kas var būtiski atvieglot ikdienu un arī palīdzēt rūpēs par veselību. Vienlaikus īstā pulksteņa izvēle ir visai sarežģīta, jo nereti katrai funkcijai ir sava ierīce - no vienkāršām aprocēm soļu skaitīšanai un telefona paziņojumu aplūkošanai līdz pat superizturīgiem sporta viedpulksteņiem. Turklāt pamatīgi atšķiras ne tikai to funkcijas, bet arī izmantotie materiāli un dizains, bet mēs parasti vēlamies vienu ierīci, kas kļūs par mūsu sabiedroto visās ikdiena gaitās. Tāpēc patīkams jaunums ir nupat prezentētais Huawei GT 2 Pro viedpulkstenis, kas apvieno elegantu dizainu ar inovatīvām funkcijām, kuras noderēs pat profesionāliem atlētiem.