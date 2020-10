Atpūtas vietā Liepājā aizturēts agresīvs vīrietis

Apsargs, izvērtējot to, ka apkārt nebija neviena, kurš varētu ciest no piparu gāzes, izlēma to lietot pret vīrieti, lai viņu savaldītu. Vīrietis tika turēts līdz brīdim, kad ieradās likumsargi, kuri vīrieti nogādāja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes telpās. Šobrīd Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo ir sākts process administratīvā pārkāpuma lietā.