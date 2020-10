Covid-19 testēšanas jauda Latvijā būtiski mazāka nekā Lietuvā un Igaunijā

Piesauktais testēšanas "zelta standarts " ir molekulārais tests, akūta vīrusa diagnosticēšanas galvenā metode šobrīd Latvijā - no deguna dobuma vai rīkles paņemtā uztriepē tiek meklēti specifiski koronavīrusa gēni. Šiem testiem ir augsts jutīgums - 99,9%, skaidro Austrumu slimnīcas laboratorijas galvenais speciālists Sergejs Ņikišins.

Molekulāro testu pašlaik Latvijā izmēģina arī ar siekalu paraugiem, kuru noņemšana nav tik apgrūtinoša kā no deguna. Šī metode piemērota tā sauktajai pūļa testēšanai. Šī testēšana notiek, no katra cilvēka paņemot divus paraugus, tad veselas grupas - vairāku desmitu vai pat 100 cilvēku - pirmos paraugus apvieno un pārbauda vīrusa klātbūtni šajā "kolektīvajā" siekalu paraugā. Ja to neatrod, tātad visa grupa ir vesela. Tikai tad, ja apvienotajā paraugā atklāj vīrusu, analizē otros paraugus - lai atrastu konkrētos inficētos.