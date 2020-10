Latvijas filmas un projekti pieprasīti pasaulē

Polijā nupat noslēdzies bērnu filmu festivāls Kino Dzieci, kura laikā (26.09. - 4.10.) filmas tika demonstrētas divdesmit Polijas pilsētās vienlaikus gan kinoteātros, gan tiešsaistē. Festivāla konkursā Atklājumi bija iekļauta Ginta Zilbaloža filma "Projām", bet īpašā programmā "No Baltijas jūras" tika demonstrētas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas bērnu filmas, un mūsu valsti šajā festivālā pārstāvēja Edmunda Jansona simtgades filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" (2018), Jāņa Norda spēlfilma "Mammu, es tevi mīlu" (2013), Latvijas un Igaunijas kopražojuma animācijas filma "Lote no Izgudrotāju ciema" (2006), Nila Skapāna plastilīna animācija "Kaķis maisā" (2013) un vairākas leļļu filmas no studijas "Animācijas brigāde" – Daces Rīdūzes "Zīļuks" (2010), "Ruksīša ceļojums" (2016), "Kraukšķītis" (2014), "Zirņa bērni" (2020), Māra Brinkmaņa "Meža sargi" (2015) un "Vaikiki" (2017).